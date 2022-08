Il PSG abbassa il prezzo di Paredes: la cifra chiesta alla Juventus! (Di venerdì 5 agosto 2022) Il calciomercato della Juventus è stato a tratti spumeggiante: Angel Di Maria, il ritorno di Paul Pogba degli esempi. Proprio con l’infortunio del centrocampista francese, i bianconeri sono forzati a mettere mano nuovamente al portafoglio e attingere ancora una volta al centrocampo. Di moda torna il pallino Leandro Paredes, pista mai abbandonata dalla Juventus, ma che ha preso forma con Pogba ko. Paredes Juventus PSG Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il PSG, detentrice del cartellino dell’argentino, avrebbe abbassato le pretese: 20 milioni invece di 25 e la Juventus che pagherebbe interamente gli 8 milioni di stipendio. Il Corriere della Sera, inoltre, riporta inoltre che la Juventus vorrebbe prelevare Paredes con la formula del prestito con diritto di riscatto, ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 5 agosto 2022) Il calciomercato della Juventus è stato a tratti spumeggiante: Angel Di Maria, il ritorno di Paul Pogba degli esempi. Proprio con l’infortunio del centrocampista francese, i bianconeri sono forzati a mettere mano nuovamente al portafoglio e attingere ancora una volta al centrocampo. Di moda torna il pallino Leandro, pista mai abbandonata dJuventus, ma che ha preso forma con Pogba ko.Juventus PSG Come riportato dGazzetta dello Sport, il PSG, detentrice del cartellino dell’argentino, avrebbeto le pretese: 20 milioni invece di 25 e la Juventus che pagherebbe interamente gli 8 milioni di stipendio. Il Corriere della Sera, inoltre, riporta inoltre che la Juventus vorrebbe prelevarecon la formula del prestito con diritto di riscatto, ...

