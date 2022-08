Il proprietario del Leeds dice che “non c’è modo” che Harrison si unisca al Newcastle mentre Howe si lamenta dell’ostacolo di FFP (Di venerdì 5 agosto 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Eddie Howe insiste che il Newcastle sarà influenzato dalle regole del fair play finanziario per “un certo numero di anni”, poiché il proprietario del Leeds Victor Orta afferma che Jack Harrison “decisamente non” si trasferirà ai Magpies. Mike Ashley ha venduto il club al Public Investment Fund dell’Arabia Saudita lo scorso ottobre. Stai ancora andando? Cinque ex stelle della Premier League nella Football League che pensavi si fossero ritirate Il Newcastle non aveva vinto in Premier League prima dell’acquisizione. Sostituire Steve Bruce nella panchina è stata una delle prime cose che hanno fatto i nuovi proprietari, portando Eddie Howe. Dopo un primo tempo mediocre della stagione, Howe è stato sostenuto ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 5 agosto 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Eddieinsiste che ilsarà influenzato dalle regole del fair play finanziario per “un certo numero di anni”, poiché ildelVictor Orta afferma che Jack“decisamente non” si trasferirà ai Magpies. Mike Ashley ha venduto il club al Public Investment Fund dell’Arabia Saudita lo scorso ottobre. Stai ancora andando? Cinque ex stelle della Premier League nella Football League che pensavi si fossero ritirate Ilnon aveva vinto in Premier League prima dell’acquisizione. Sostituire Steve Bruce nella panchina è stata una delle prime cose che hanno fatto i nuovi proprietari, portando Eddie. Dopo un primo tempo mediocre della stagione,è stato sostenuto ...

