Il post di Lady Gaga | sarà con Joaquin Phoenix in Joker Folie a deux

(Di venerdì 5 agosto 2022) La carriera disul grande schermo continua, e dopo il successo nelle pellicole A Star Is Born e House of Gucci, l’attrice farà parte del cast del sequel didi Todd Phillips, al fianco di. La conferma ufficiale della sua partecipazione è arrivata sul profilo Instagram della cantante di Poker Face, che ha condiviso un, accompagnato dalla data di uscita prevista del film., il seguito del film vincitore dell’Oscar 2019,nei cinema il 4 ottobre 2024. La clip social mostra un video delle ombre diche si uniscono mentre si sente la musica di un vecchio grammofono in sottofondo. In questi mesi sono stati tanti i ...

Gaga, che è al suo terzo ruolo cinematografico di rilievo (dopo A Star is Born e House of Gucci), ha condiviso su Twitter un teaser di Joker 2. Il solo annuncio ha scatenato i fan. Il video di Stefani Germanotta è stato visto da quasi due milioni e mezzo di persone in appena quattro ore.