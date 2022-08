Il Patto Letta-Calenda è elitario. Di Cesare: “Si sono scordati del popolo” (Di venerdì 5 agosto 2022) Donatella Di Cesare, docente di Filosofia teoretica all’Università La Sapienza di Roma, come valuta il Patto Letta-Calenda? “Si tratta di un’alleanza tattica che avrà le sue ragioni di politica elettorale ma che non è strategica e che nei fatti mette il sigillo a un indirizzo imboccato da tempo da Enrico Letta. Un’alleanza che non solo chiude a sinistra ma certifica la separazione tra una politica sempre più elitaria e il popolo. E questo è un nodo cruciale su cui si riflette poco. Aver lasciato fuori il Movimento 5 Stelle lo conferma. Il Movimento infatti, pur nella sua frammentarietà sotto molti punti di vista, rappresentava la possibilità di ritrovare il collegamento tra élite e popolo. E questo confluire sull’agenda Draghi è insufficiente e conferma un vuoto di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 5 agosto 2022) Donatella Di, docente di Filosofia teoretica all’Università La Sapienza di Roma, come valuta il? “Si tratta di un’alleanza tattica che avrà le sue ragioni di politica elettorale ma che non è strategica e che nei fatti mette il sigillo a un indirizzo imboccato da tempo da Enrico. Un’alleanza che non solo chiude a sinistra ma certifica la separazione tra una politica sempre più elitaria e il. E questo è un nodo cruciale su cui si riflette poco. Aver lasciato fuori il Movimento 5 Stelle lo conferma. Il Movimento infatti, pur nella sua frammentarietà sotto molti punti di vista, rappresentava la possibilità di ritrovare il collegamento tra élite e. E questo confluire sull’agenda Draghi è insufficiente e conferma un vuoto di ...

raffaellapaita : 'Non è che su tutti i temi si deve essere d'accordo. Quello è patto tra noi e Calenda, non è il patto di tutti.” (L… - BelpietroTweet : Calenda estorce a Letta un patto per avere il 30% dei collegi uninominali spartiti col Pd. Un’intesa figlia della p… - LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Dal terzo polo alle trenta poltrone Dopo essersi fatto desiderare, Calenda estor… - Libero_official : Fonti di #Azione durissime contro #EnricoLetta: 'Il #Pd non prende posizione contro gli attacchi rivolti a #Calenda… - MauroCapozza : RT @StiDosi: Da Facebook: #Calenda e #Letta hanno fatto il patto di #PoltroneESofà dove il cittadino non ci sta. !!!..........??????.......!!! -