(Di venerdì 5 agosto 2022)si sono incontrati per trattare il passaggio didal Sassuolo al, sul tavolo un ‘offerta da 30 milioni. Ilvuole Giacomo. Nel pomeriggio a Castel di Sangro dove gli azzurri svolgono la seconda parte del in ritiro, sono arrivati Giovannie Giovanni Rossi, rispettivamente amministratore delegato e direttore sportivo del Sassuolo, per incontrare il club azzurro. Fumata grigiail meeting che si potrebbe definire interlocutorio: si cerca di trovare un’intesa economica con l’aggiunta di bonus e magari di qualche contropartita tecnica. Secondo il quotidiano ildalper il trasferimento ...

napolipiucom : IL MATTINO: Raspadori-Napoli, arrivano novità dopo l'incontro Giuntoli-Carnevali #napoli #Raspadori… - infoitsport : Raspadori-Napoli, sì ad un passo. Il Mattino: 'La Juve non ha intenzione di intromettersi' - sportli26181512 : Raspadori, il Napoli è a un passo: Giacomo Raspadori è sempre più vicino al trasferimento al Napoli. Come raccontat… - sscalcionapoli1 : Il Mattino – Raspadori, l’ultima offerta di ADL fa vacillare il Sassuolo: accordo ad un passo… - Goalist_it : #Raspadori e #Carnevali sono stati a lungo al telefono e la sensazione è che il rilancio da 31 milioni del #Napoli… -

Commenta per primo Giacomoè sempre più vicino al trasferimento al Napoli . Come raccontato dal quotidiano Il, ieri l'attaccante ha avuto una lunga chiacchierata con Carnevali : il rilancio partenopeo a 31 ...Offerti 31 milioni al Sassuolo Come riportato stamane da Il, il Napoli è sempre più vicino all'acquisto di. Gli azzurri hanno offerto 31 milioni di euro, approfittando anche dell'...Giuntoli e Carnevali si sono incontrati per trattare il passaggio di Raspadori dal Sassuolo al Napoli, sul tavolo un 'offerta da 30 milioni.Ciro Venerato della RAI va un po' controcorrente rispetto ad altre testate giornalistiche: 'Si chiude tra stanotte e domani'.