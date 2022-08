Il Mattino – Kepa al Napoli con l’aiuto di Ramadani | il cerchio si chiude

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 5 agosto 2022) Calciomercatole novità di oggi sudel Chelsea, il giocatori si avvicina sempre di più al club azzurro. Manca veramente poco e lo si capisce anche dal fatto che ieri pomeriggio Alex Meret non ha svolto l’allenamento. Il portiere italiano delha accettato di giocare con lo Spezia la prossima stagione, accordo già trovato si attende la cessione di Provedel alla Lazio, anche se il portiere piace pure alcome secondo. In ogni caso il club di Aurelio De Laurentiis sembra pronto a far entrare un nuovo portiere.: arriva in prestito Il Mattina delinea lo scenario di calciomercato per: “Ieri sera filtrava ottimismo, anche perché, che pure sta amichevolmente facendo da mediatore, sta convincendo i Blues che ...