Il governatore Musumeci si è dimesso | Ma cosa succede ora? Il piano per l’election day (Di venerdì 5 agosto 2022) A un mese e mezzo circa dalle elezioni nazionali il governatore siciliano Musumeci si dimette: cosa succede ora? Si è dimesso in pieno agosto e ad un mese dalle elezioni nazionali Nello Musumeci. Il governatore della Sicilia, oramai ex (almeno per ora), ha annunciato la decisione attraverso un video sui social network, specificando come non sia una mossa politica. Ma per molti, invece, lo è. Sembra infatti che Musumeci avesse intenzione di ricandidarsi, non trovando tuttavia appoggio da Lega e Forza Italia. Il tempo, però, stringe, e trovare qualcuno di idoneo che possa sostituirlo in regione, tutto questo in piena campagna elettorale nazionale, sarà decisamente un ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 5 agosto 2022) A un mese e mezzo circa dalle elezioni nazionali ilsicilianosi dimette:? Si èin pieno agosto e ad un mese dalle elezioni nazionali Nello. Ildella Sicilia,mai ex (almeno per), ha annunciato la decisione attraverso un video sui social network, specificando come non sia una mossa politica. Ma per molti, invece, lo è. Sembra infatti cheavesse intenzione di ricandidarsi, non trovando tuttavia appoggio da Lega e Forza Italia. Il tempo, però, stringe, e trovare qualcuno di idoneo che possa sostituirlo in regione, tutto questo in piena campagna elettle nazionale, sarà decisamente un ...

repubblica : Sicilia, il governatore Nello Musumeci si è dimesso: Fi e Lega lo avevano scaricato [di Miriam Di Peri] - AnnaLaisa_1 : RT @lucianoghelfi: Il governatore della #Sicilia #Musumeci si è dimesso. In #Sicilia il #25settembre si voterà quindi anche per le #Regiona… - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Sicilia, il governatore Nello Musumeci si dimette: «Decisione sofferta» - P_risks : RT @lucianoghelfi: Il governatore della #Sicilia #Musumeci si è dimesso. In #Sicilia il #25settembre si voterà quindi anche per le #Regiona… - GagliardiGag8 : @Giorgiolaporta Musumeci sta sbagliando s come dicono e stato un governatore capace per il suo popolo doveva ricand… -