Il circuito Tpra è atteso al Tennis Club Sarzana - Cronaca - lanazione.it

(Di venerdì 5 agosto 2022) Fabio Plicanti e Jacopo Mazzella(La Spezia) 5 agosto 2022 - Tanti appuntamenti per gli appassionati diin corsa per qualificazioni al Masterche si disputerà a Torino. Sabato e ...

Nazione_Sarzana : Il circuito Tpra è atteso al Tennis Club Sarzana -

LA NAZIONE

Ilcurato dal referente provinciale Pier Aldo Canessa proseguirà poi la prossima settimana nelle giornate del 13 - 14 agosto nella "trasferta" al parco della "Torretta" di Fosdinovo dal ...Uno scenario nel quale ha saputo inserirsi alla perfezione ilFIT, diventato la dimensione perfetta per tutti quegli amatori che non vogliono limitarsi a fare solamente qualche oretta ... Il circuito Tpra è atteso al Tennis Club Sarzana Sarzana (La Spezia) 5 agosto 2022 - Tanti appuntamenti per gli appassionati di tennis in corsa per qualificazioni al Master Tpra che si disputerà a Torino. Sabato e domenica appuntamento sui campi del ...Belle giornate, sole, relax e… padel. Nel cocktail dell’estate perfetta ormai il padel non può più mancare , perché unendo attività fisica ...