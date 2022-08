Il cielo sopra Sibari al Parco Archeologico l’11 e 12 agosto (Di venerdì 5 agosto 2022) Tra reading e musica, una rassegna in uno dei siti archeologici più estesi d’Italia e ricco di testimonianze storiche stratificate Sibari – In un contesto carico di suggestioni e memorie storiche come il Parco Archeologico di Sibari, ricco di stratificazioni plurime per cui è tra i siti più estesi del Mediterraneo di età classica e romana, la rassegna Il cielo sopra Sibari, tra reading e musica, si propone di riannodare i legami con il passato, sulle tracce di antiche vestigie greche, ellenistiche e romane che ancora segnano in profondità il vivere quotidiano delle genti del meridione d’Italia. Un’immersione nella storia e nella cultura di un luogo che inizia l’11 agosto, alle ore 18, presso il Museo nazionale ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 5 agosto 2022) Tra reading e musica, una rassegna in uno dei siti archeologici più estesi d’Italia e ricco di testimonianze storiche stratificate– In un contesto carico di suggestioni e memorie storiche come ildi, ricco di stratificazioni plurime per cui è tra i siti più estesi del Mediterraneo di età classica e romana, la rassegna Il, tra reading e musica, si propone di riannodare i legami con il passato, sulle tracce di antiche vestigie greche, ellenistiche e romane che ancora segnano in profondità il vivere quotidiano delle genti del meridione d’Italia. Un’immersione nella storia e nella cultura di un luogo che inizia, alle ore 18, presso il Museo nazionale ...

