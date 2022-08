Il Chelsea pronto a piazzare il colpo in difesa: offerti 82 milioni! (Di venerdì 5 agosto 2022) Dopo Slonina, Koulibably, Sterling e Chukwuemeka il Chelsea vorrebbe piazzare un altro colpo. Non sono bastati 75 milioni di euro al Leicester per accettare l’offerta relativa a Wesley Fofana, difensore classe 2000. Il francese è finito al primo posto nella lista dei desideri di Thomas Tuchel e il club è disposto ad accontentare il tecnico tedesco. Fofana Chelsea Leicester Secondo quanto riportato dal Times, il Chelsea sarebbe disposto ad offrire alle Foxes 82 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni difensive di Fofana. Il francese andrebbe a fare coppia presumibilmente con Kalidou Koulibaly e lo piazzerebbe fuori dal podio (di un posto) tra i difensori più costosi di sempre. Davanti al francese rispettivamente Maguire, De Ligt e Van Dijk, rispettivamente primo (87 milioni), ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 5 agosto 2022) Dopo Slonina, Koulibably, Sterling e Chukwuemeka ilvorrebbeun altro. Non sono bastati 75 milioni di euro al Leicester per accettare l’offerta relativa a Wesley Fofana, difensore classe 2000. Il francese è finito al primo posto nella lista dei desideri di Thomas Tuchel e il club è disposto ad accontentare il tecnico tedesco. FofanaLeicester Secondo quanto riportato dal Times, ilsarebbe disposto ad offrire alle Foxes 82 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni difensive di Fofana. Il francese andrebbe a fare coppia presumibilmente con Kalidou Koulibaly e lo piazzerebbe fuori dal podio (di un posto) tra i difensori più costosi di sempre. Davanti al francese rispettivamente Maguire, De Ligt e Van Dijk, rispettivamente primo (87 milioni), ...

