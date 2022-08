Il capo della CEI ha detto che celebrerebbe il funerale di una persona che ha scelto il suicidio assistito (Di venerdì 5 agosto 2022) Matteo Zuppi lo ha detto in un'intervista a Vanity Fair, mostrando una posizione più progressista dei suoi predecessori Leggi su ilpost (Di venerdì 5 agosto 2022) Matteo Zuppi lo hain un'intervista a Vanity Fair, mostrando una posizione più progressista dei suoi predecessori

