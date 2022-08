Il bluff rossoverde | minacciano l' addio e la corsa solitaria Ma ingoiano tutto pur di non sparire

(Di venerdì 5 agosto 2022) A Fratoianni e Bonelli mancano le firme per candidarsi in autonomia. Pronti a cedere sugli odiati rigassificatori e sulla politica estera

Un seggio da parlamentare val bene un rigassificatore. O anche due o tre. I rosso - verdi Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli continuano ad alimentare il bluff sulla trattativa con il Pd per entrare nell'alleanza di centrosinistra, con l'obiettivo di ottenere un po' più di posti. L'incontro di ieri sera con Enrico Letta si è concluso prendendo tempo, ... A Fratoianni e Bonelli mancano le firme per candidarsi in autonomia. Pronti a cedere sugli odiati rigassificatori e sulla politica estera ... La garanzia è stata concessa dal capogruppo di Leu Federico Fornaro, ma sulla base «di un patto preciso», viene ricordato, ossia l'alleanza col centrosinistra. I rosso-verdi Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli ...