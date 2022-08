Il bicchiere è sempre mezzo vuoto per il segno più pessimista dello zodiaco (Di venerdì 5 agosto 2022) Pensa troppo e più lo fa più limita le sue prospettive, più non coglie le opportunità e si fa prendere dal panico. Tra i dodici segni dello zodiaco alcuni sono solari e positivi, altri piuttosto negativi e pessimisti. Vedere il bicchiere mezzo vuoto significa vedere la prospettiva peggiore in tutto. Purtroppo non siamo tutti dotati L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 5 agosto 2022) Pensa troppo e più lo fa più limita le sue prospettive, più non coglie le opportunità e si fa prendere dal panico. Tra i dodici segnialcuni sono solari e positivi, altri piuttosto negativi e pessimisti. Vedere ilsignifica vedere la prospettiva peggiore in tutto. Purtroppo non siamo tutti dotati L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

DeluccaEleonora : MI TROVATE COME SEMPRE SUL PONTE DELLA NAVE CON UN BICCHIERE DI VINO BIANCO FERMO!!! #jeru - j_viicx : RT @jenny_the1975: “chissà perché questi ragazzi in giro non mangiamo cose sane sempre fast food” non lo so maria elena forse perché un bic… - gaia_del_rio : Poi mi dico: succede, potevo farmi male, potevo fare male a qualcuno. Faccio sempre figure di merda e spendo soldi… - jc2501 : @Nick_Tyrell95 Cerca sempre il bicchiere sempre mezzo pieno! (Cit.) - bzmatteo72 : Sempre vedere il bicchiere mezzo pieno, se poi è pieno anche meglio???????? PS ascoltate questa donna, dispensa saggezz… -