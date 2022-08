“Ho lavorato per Sky Italia, sono un project manager, adesso sono il vostro insegnante e questo è il mio primo giorno di lezione”, INTERVISTA al prof Giovanni Fioccola (Di venerdì 5 agosto 2022) “Buongiorno a tutti. In precedenza non avevo mai lavorato per la scuola, in quanto ho lavorato per dodici anni come project manager per diverse aziende tra cui Poste Italiane, Sky Italia, Netcom e sono un dottore di ricerca in ingegneria informatica. Ora sono il vostro prof e questo è il mio primo giorno di lezione”. Per Giovanni Fioccola inizia proprio cosi, il 1 settembre 2021, senza un giorno di supplenza e dopo una lunga e straordinaria carriera nel settore privato, la sua professione da insegnante. Di ruolo. Da un ... Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 5 agosto 2022) “Buona tutti. In precedenza non avevo maiper la scuola, in quanto hoper dodici anni comeper diverse aziende tra cui Postene, Sky, Netcom eun dottore di ricerca in ingegneria informatica. Orailè il miodi”. Perinizia proprio cosi, il 1 settembre 2021, senza undi supplenza e dopo una lunga e straordinaria carriera nel settore privato, la suaessione da. Di ruolo. Da un ...

