“Ha raggiunto i suoi angeli”. Moglie e figli morti in un incidente, il padre non ce la fa (Di venerdì 5 agosto 2022) Thomas Dobosz è morto. L’uomo è l’ottava vittima del terribile incidente stradale avvenuto qualche giorno fa nella contea di Mchenry, vicino all’Hampshire, nell’Illinois. Stava guidando un furgone Chevrolet dove c’erano la Moglie di 31 anni, Lauren, e cinque bambini di età compresa tra i 5 e i 13 anni, quando si è scontrato con un’auto intorno alle 2 del mattino di domenica sull’Interstate 90 a contea rurale di McHenry, a circa 50 miglia a nord-ovest di Chicago. Jennifer Fernandez, 22 anni, di Carpentersville, Illinois, stava guidando contromano un’Acura TSX del 2010 e si è schiantata contro il furgone della famiglia Dobosz. Entrambi i veicoli hanno preso fuoco all’impatto e solo Thomas si è salvato. Ricoverato d’urgenza in ospedale, oggi i medici hanno annunciato il decesso. Thomas Dobosz è morto nell’incidente in cui sono ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 5 agosto 2022) Thomas Dobosz è morto. L’uomo è l’ottava vittima del terribilestradale avvenuto qualche giorno fa nella contea di Mchenry, vicino all’Hampshire, nell’Illinois. Stava guidando un furgone Chevrolet dove c’erano ladi 31 anni, Lauren, e cinque bambini di età compresa tra i 5 e i 13 anni, quando si è scontrato con un’auto intorno alle 2 del mattino di domenica sull’Interstate 90 a contea rurale di McHenry, a circa 50 miglia a nord-ovest di Chicago. Jennifer Fernandez, 22 anni, di Carpentersville, Illinois, stava guidando contromano un’Acura TSX del 2010 e si è schiantata contro il furgone della famiglia Dobosz. Entrambi i veicoli hanno preso fuoco all’impatto e solo Thomas si è salvato. Ricoverato d’urgenza in ospedale, oggi i medici hanno annunciato il decesso. Thomas Dobosz è morto nell’in cui sono ...

lamescolanza : Eurospin Italia S.p.A. ha deciso di affidare a Floox lo sviluppo di progetti di Marketing Automation dei suoi eComm… - enricofe2 : @Princes06312661 @ParcodiGiacomo Dire a chi ha raggiunto i suoi risultati in merito a cure covid che fa danni è re… - N_i_c_k_100_ : @meth_deni @_Nico_Piro_ @GianlucaDamia14 @SMaurizi La diplomazia caro mio non è così semplice. Chiunque abbia segui… - PinascoDanilo : RT @Gianl1974: Secondo gli ultimi dati, il numero di 'refusenik' ha raggiunto circa 1793 persone. Tenendo i suoi militari in prigione, la R… - Dondolino72 : RT @Gianl1974: Secondo gli ultimi dati, il numero di 'refusenik' ha raggiunto circa 1793 persone. Tenendo i suoi militari in prigione, la R… -