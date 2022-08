Guerra e siccità: ecco come crescono i costi a tavola e al ristorante (Di venerdì 5 agosto 2022) Tratto da Morning Future Conflitto in Ucraina, siccità, incertezza sui mercati, rallentamenti nelle catene di approvvigionamento, carenza di materie prime, inflazione. Le conseguenze di queste crisi combinate, che si sommano e si legano l’una all’altra, le leggiamo nei rincari che interessano voli aerei e alberghi, stabilimenti balneari e cinema, musei e teatri. Fino a ristoranti, bar e grande distribuzione alimentare, che hanno aumentato i loro prezzi di una quota che oscilla tra il 4,5% e il 5%. Tutti i fattori scatenanti, per quanto lontani geograficamente, impattano sulle filiere fino a riversarsi nelle tasche dei consumatori. Il conflitto in Ucraina è forse l’elemento più visibile e vivo nelle cronache dei giornali. Prendiamo ad esempio la questione grano: l’indice Fao (Fao Food Price Index) sui cereali è salito del 17,1% da febbraio a marzo a causa della ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 5 agosto 2022) Tratto da Morning Future Conflitto in Ucraina,, incertezza sui mercati, rallentamenti nelle catene di approvvigionamento, carenza di materie prime, inflazione. Le conseguenze di queste crisi combinate, che si sommano e si legano l’una all’altra, le leggiamo nei rincari che interessano voli aerei e alberghi, stabilimenti balneari e cinema, musei e teatri. Fino a ristoranti, bar e grande distribuzione alimentare, che hanno aumentato i loro prezzi di una quota che oscilla tra il 4,5% e il 5%. Tutti i fattori scatenanti, per quanto lontani geograficamente, impattano sulle filiere fino a riversarsi nelle tasche dei consumatori. Il conflitto in Ucraina è forse l’elemento più visibile e vivo nelle cronache dei giornali. Prendiamo ad esempio la questione grano: l’indice Fao (Fao Food Price Index) sui cereali è salito del 17,1% da febbraio a marzo a causa della ...

NicolaMorra63 : Dopo la pandemia nel mondo, la guerra in Ucraina, le cavallette in Sardegna, la siccità in Europa ed in tutto il pa… - FLampunio : RT @hidekitojo1234: Ma davvero esistono persone a cui pare normale che in 2 anni si siano susseguite una pandemia mondiale da covid, una qu… - annamar98611078 : RT @Zziagenio78: Ah che relax essere in vacanza con la pandemia, guerra, siccità, incendi, crisi energetica, la Cina incazzata con l'Americ… - alessia_pg : RT @Zziagenio78: Ah che relax essere in vacanza con la pandemia, guerra, siccità, incendi, crisi energetica, la Cina incazzata con l'Americ… - actuallygraziaf : RT @hidekitojo1234: Ma davvero esistono persone a cui pare normale che in 2 anni si siano susseguite una pandemia mondiale da covid, una qu… -

Draghi sgancia altri 14 miliardi ... nuove risorse per il bonus psicologo e il bonus trasporti, misure per le aziende contro la siccità. 'Convinca Mosca a porre fine alla guerra'. Accuse ai russi: bombardata fermata d'autobus nel ... Siccità, il Po al livello minimo da 70 anni: "Il Grande fiume non esiste più" La siccità, in proporzioni mai rilevate nella Pianura padana, in alcuni tratti ha ridotto il Grande ... con i ricercatori che trovano residuati bellici della Prima e della Seconda guerra mondiale". Per ... NovaraToday ... nuove risorse per il bonus psicologo e il bonus trasporti, misure per le aziende contro la. 'Convinca Mosca a porre fine alla'. Accuse ai russi: bombardata fermata d'autobus nel ...La, in proporzioni mai rilevate nella Pianura padana, in alcuni tratti ha ridotto il Grande ... con i ricercatori che trovano residuati bellici della Prima e della Secondamondiale". Per ... Come la siccità (e la guerra) stanno cambiando le campagne novaresi