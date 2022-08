“Guardatela | è uguale” La mamma della neonata pubblica la foto e da quel momento è il ‘delirio’

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 5 agosto 2022) In rete, si sa, tutto può diventare virale in pochissimo tempo e anche inaspettatamente. Ed è ciò che è successo nelle ultime ore, con unadi 9 mesi di nome Cora che è diventata famosa in tutto il mondo per una somiglianza clamorosa con un attore. Are lecomparate e a far partire la discussione è stata proprio la madrebambina, che immediatamente ha trovato consenso anche negli utenti. E addirittura è stato lo stesso attore poi a condividere sul suo profilo le due immagini. LaCora ovviamente non sa nulla di tutto questo, essendo venuta alla luce da meno di un anno. Ma è già una sorta di star grazie alla sua pazzesca somiglianza con l’attore internazionale. Quest’ultimo ha voluto anche dedicarle una bellissima poesia, che ha postato su Instagram. E la ...