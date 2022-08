Green Theatre | Firenze chiama Renato Raimo - Cronaca - lanazione it

venti4ore : Green Theatre Firenze chiama Renato Raimo - TuttoSuRoma : RT @culture_roma: Fino al 6 agosto, il Parco comunale di Prima Porta si trasforma in un’area completamente ecosostenibile, senza l’ausilio… - culture_roma : Fino al 6 agosto, il Parco comunale di Prima Porta si trasforma in un’area completamente ecosostenibile, senza l’au… - Nazione_Pisa : Firenze chiama Renato Raimo: il Green Theatre apre le porte - venti4ore : Firenze chiama Renato Raimo il Green Theatre apre le porte Cronaca -

LA NAZIONE

L'attore e regista pisano Renato Raimo scelto dal Florence Metropolitan: l'1 settembre a Forte Belvedere, il 7 settembre a. Palazzo Medici Riccardi Firenze chiama, Renato Raimo risponde con un progetto innovativo di grande impatto che andrà in scena in due ...Si avvicina a grandi passi la prima edizione del " Florence Metropolitan". Primo appuntamento: 1 settembre a Forte Belvedere. Replica il 7 settembre al Palazzo Medici Riccardi. E altre ... Green Theatre: Firenze chiama Renato Raimo La formula firmata dall’attore e regista pisano ’trova casa’ tra ville storiche e palazzi. Prime due date nel segno di Giacomo Puccini ...Primo appuntamento: 1 settembre a Forte Belvedere, replica il 7 settembre al Palazzo Medici Riccardi. E altre date sono in via di definizione.