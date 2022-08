Grande Fratello Vip, Samantha De Grenet sbugiarda Carlotta e Nello: "Visti lo scorso weekend, più innamorati che mai" (Di venerdì 5 agosto 2022) La showgirl interviene di fronte alle ultime notizie di crisi e svela una realtà differente da quella raccontata dalla sua ex campagna d'avventura al Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di venerdì 5 agosto 2022) La showgirl interviene di fronte alle ultime notizie di crisi e svela una realtà differente da quella raccontata dalla sua ex campagna d'avventura alVip.

