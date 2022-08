Grande Fratello, una storica protagonista torna single e spiega il preciso motivo per cui la sua storia d’amore è finita (Di venerdì 5 agosto 2022) Sembrerebbe giunta al capolinea la storia d’amore di una iconica protagonista della settima edizione del Grande Fratello, che ha visto vincitore Milo Coretti. Stiamo parlando di Guendalina Canessa, terza classificata del reality show condotto all’epoca da Alessia Marcuzzi con la partecipazione di Marco Liorni. Ricordiamo tutti Guendalina per la sua lunga relazione con Daniele Interrante, l’ex tronista di Uomini e Donne da cui ha avuto Chloe. Dopo la fine del loro matrimonio, l’ex volto del dating show si è legato a Francesca De Andrè, la Canessa invece ha avuto una storia con il nuotatore Luca Marin e successivamente con il cestista Pietro Aradori. Due anni fa, Guendalina Canessa ha conosciuto il giocatore di basket Claudio Tommasini ed è stato subito amore! La coppia, molto seguita ... Leggi su isaechia (Di venerdì 5 agosto 2022) Sembrerebbe giunta al capolinea ladi una iconicadella settima edizione del, che ha visto vincitore Milo Coretti. Stiamo parlando di Guendalina Canessa, terza classificata del reality show condotto all’epoca da Alessia Marcuzzi con la partecipazione di Marco Liorni. Ricordiamo tutti Guendalina per la sua lunga relazione con Daniele Interrante, l’ex tronista di Uomini e Donne da cui ha avuto Chloe. Dopo la fine del loro matrimonio, l’ex volto del dating show si è legato a Francesca De Andrè, la Canessa invece ha avuto unacon il nuotatore Luca Marin e successivamente con il cestista Pietro Aradori. Due anni fa, Guendalina Canessa ha conosciuto il giocatore di basket Claudio Tommasini ed è stato subito amore! La coppia, molto seguita ...

