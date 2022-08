Grande 36M di Azimut | battesimo dell’acqua per il nuovo superyacht

Leggi su nonsolonautica

(Di venerdì 5 agosto 2022) Varato a Viareggio36M di, ilche verrà presentato al Cannes Yachting Festival 2022. La barca rispecchia perfettamente il carattere della lineadel cantiere e presenta notevole innovazione nelle scelte e nel design, per regalare agli ospiti a bordo un’esperienza senza barriere e all’insegna della libertà e del comfort.36M diviene incontro agli armatori La novità principale nella new entry della lineaè il diverso concept dell’upperdeck semi-walkaround, che da poppa si sviluppa quasi fino alla prua estrema in un unico livello. Si tratta indubbiamente di unarivoluzione del layout tradizionale e rappresenta la conquista di un ambiente che prima non esisteva in barche di ...