Grand Hotel Intrighi e passioni trama episodi 5 agosto 2022 su Canale 5

Grand Hotel Intrighi e passioni torna in chiaro su Canale 5 la serie tv period drama con il nuovo appuntamento venerdì 5 agosto 2022. Di seguito trama, anticipazioni e promo. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Grand Hotel Intrighi e passioni stagione 3 episodio 5 Nobiltà comporta obblighi. Mentre si cerca di capire chi sia l'assassino di Ezequiel, Ayala scopre che qualcuno gli sta mandando dei rebus da risolvere e, con l'aiuto di Alicia, Julio e Maite, scopre un nome: Adrian Vera Celande. Risulta chiaro che questo nome non sia nuovo a Diego, il quale però non vuole parlarne.

