Grand Hotel: anticipazioni quarta puntata di venerdì 12 agosto 2022 (Di venerdì 5 agosto 2022) Grand Hotel Terza e ultima stagione per Grand Hotel. Come finirà la tormentata storia di Alicia e Julio? Ecco quello che succede puntata dopo puntata nella serie iberica di Canale 5 che in questa stagione si è arricchita della presenza nel cast di Megan Montaner, indimenticata eroina del Segreto, Grand Hotel, anticipazioni quarta puntata di venerdi 12 agosto 2022 S3 Ep7 – La variante del dragone – Julio, Alicia e Maite continuano le loro indagini risolvendo enigmi, fino a scoprire il cadavere di Sagrario, la madre di Diego. Alicia rivela a Julio la sua gelosia nei confronti dell’amica Maite e Andres, minacciato da donna Teresa, decide di fare una dichiarazione di ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 5 agosto 2022)Terza e ultima stagione per. Come finirà la tormentata storia di Alicia e Julio? Ecco quello che succededoponella serie iberica di Canale 5 che in questa stagione si è arricchita della presenza nel cast di Megan Montaner, indimenticata eroina del Segreto,di venerdi 12S3 Ep7 – La variante del dragone – Julio, Alicia e Maite continuano le loro indagini risolvendo enigmi, fino a scoprire il cadavere di Sagrario, la madre di Diego. Alicia rivela a Julio la sua gelosia nei confronti dell’amica Maite e Andres, minacciato da donna Teresa, decide di fare una dichiarazione di ...

Grazia_MB : RT @tizianacampodon: oh, qui tutto : LUXE DE GRAND HOTEL FOUR SEASONS FIRENZE Borgo Pinti, 99, 50121 Firenze Tél. (055) 2626 - sheislunatic : RT @chialeesi: Dylan e Cole Sprouse oggi fanno 30 anni... non sto piangendo mi è solo arrivato il grand hotel Tipton nell'occhio - harryyscinema : RT @chialeesi: Dylan e Cole Sprouse oggi fanno 30 anni... non sto piangendo mi è solo arrivato il grand hotel Tipton nell'occhio - MundoTini_ITA : RT @chialeesi: Dylan e Cole Sprouse oggi fanno 30 anni... non sto piangendo mi è solo arrivato il grand hotel Tipton nell'occhio - g_zerbato : RT @guidotolomei: Il mercato del #Barça mi ricorda il mese del conte Mascetti al Grand Hotel prima di fare il rigatino. -