Grand Hotel 3: trama della terza puntata, stasera su Canale 5 (Di venerdì 5 agosto 2022) stasera su Canale 5 in prima serata torna Grand Hotel 3, terza e ultima stagione della serie spagnola: ecco la trama della terza puntata. Torna stasera su Canale 5, alle 21:30 e in prima visione, Grand Hotel 3, terza e ultima stagione del period-drama ambientato in un prestigioso Hotel di inizio secolo, in Spagna. trama della terza puntata Mentre si cerca di capire chi sia l'assassino di Ezequiel, Ayala scopre che qualcuno gli sta mandando dei rebus da risolvere e, con l'aiuto di Alicia, Julio e Maite, scopre un nome: Adrian Vera Celande. Risulta chiaro ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 5 agosto 2022)su5 in prima serata torna3,e ultima stagioneserie spagnola: ecco la. Tornasu5, alle 21:30 e in prima visione,3,e ultima stagione del period-drama ambientato in un prestigiosodi inizio secolo, in Spagna.Mentre si cerca di capire chi sia l'assassino di Ezequiel, Ayala scopre che qualcuno gli sta mandando dei rebus da risolvere e, con l'aiuto di Alicia, Julio e Maite, scopre un nome: Adrian Vera Celande. Risulta chiaro ...

stylesun__ : RT @chialeesi: Dylan e Cole Sprouse oggi fanno 30 anni... non sto piangendo mi è solo arrivato il grand hotel Tipton nell'occhio - xAlliepoo : RT @chialeesi: Dylan e Cole Sprouse oggi fanno 30 anni... non sto piangendo mi è solo arrivato il grand hotel Tipton nell'occhio - angebolat : RT @chialeesi: Dylan e Cole Sprouse oggi fanno 30 anni... non sto piangendo mi è solo arrivato il grand hotel Tipton nell'occhio - _unaltrosole_ : RT @chialeesi: Dylan e Cole Sprouse oggi fanno 30 anni... non sto piangendo mi è solo arrivato il grand hotel Tipton nell'occhio - frasercoconut : RT @chialeesi: Dylan e Cole Sprouse oggi fanno 30 anni... non sto piangendo mi è solo arrivato il grand hotel Tipton nell'occhio -