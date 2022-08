Governo, gli Aiuti di Draghi sono 6 € lordi al mese Ira dei sindacati: "Roba da vergognarsi, un'elemosina" (Di venerdì 5 agosto 2022) Il Governo ha varato il nuovo Dl Aiuti ma il provvedimento è stato duramente criticato dai sindacati che hanno fatto i conti in tasca agli italiani e scoperto che si tratta davvero di pochi spiccioli. "Come Governo - spiega il segretario della Uil Pierpaolo Bombardieri al Fatto Quotidiano - mi sarei vergognato di presentare quelle cifre”. Ieri il Cdm ha dato via libera al provvedimento: ai lavoratori va uno sconto dell’1,2% sui contributi, ai pensionati una rivalutazione del 2% sugli assegni a partire da ottobre. Per qualcuno si tradurrà in uno sconto di poche decine di euro. "Quei fondi sono irrilevanti , un’elemosina" Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 5 agosto 2022) Ilha varato il nuovo Dlma il provvedimento è stato duramente criticato daiche hanno fatto i conti in tasca agli italiani e scoperto che si tratta davvero di pochi spiccioli. "Come- spiega il segretario della Uil Pierpaolo Bombardieri al Fatto Quotidiano - mi sarei vergognato di presentare quelle cifre”. Ieri il Cdm ha dato via libera al provvedimento: ai lavoratori va uno sconto dell’1,2% sui contributi, ai pensionati una rivalutazione del 2% sugli assegni a partire da ottobre. Per qualcuno si tradurrà in uno sconto di poche decine di euro. "Quei fondiirrilevanti , un’" Segui su affaritaliani.it

