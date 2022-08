Governo | approvato il decreto aiuti bis Ecco le misure applicate

(Di venerdì 5 agosto 2022) dal Cdm per un totale di 17 miliardi di euro Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, del Ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, del Ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando, haun-legge che introduceurgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. Il-legge interviene su alcuni importanti ambiti, tra cui il contrasto al caro-energia e carburanti e all’emergenza idrica, il sostegno agli enti territoriali, il rafforzamento delle politiche sociali per tutelare il potere d’acquisto, il rilancio degli investimenti. Quanto ai rincari nei settori dell’energia elettrica, del gas ...

Sarà un po' meno generosa la rivalutazione delle pension i decisa dalcome acconto per il recupero della fortissima inflazione di quest'anno. Nel decreto Aiuti bisieri dal Consiglio dei ministri la relativa norma è stata modificata rispetto alla ......tributaria il cui testo è statoieri in commissione finanze del Senato e che sarà esaminato dall'aula per il primo via libera a partire dal 9 agosto prossimo . Le intenzioni dele ...ITALIA - Il governo ha approvato "un altro provvedimento di sostegno per le famiglie, di protezione, soprattutto per le famiglie più vulnerabili, e di ...Sarà un po' meno generosa la rivalutazione delle pensioni decisa dal governo come acconto per il recupero della fortissima inflazione di quest'anno. Nel decreto Aiuti bis ...