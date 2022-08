Gli Spiriti dell’Isola, il trailer del film diretto da Martin McDonagh con Colin Farrell (Di venerdì 5 agosto 2022) Gli Spiriti dell’Isola, diffuso il primo trailer e il poster del film diretto da Martin McDonagh e interpretato da Colin Farrell, Brendan Gleeson, Barry Keoghan e Kerry Condon Diffusi il primo trailer e il poster de Gli Spiriti dell’Isola, film diretto da Martin McDonagh. Nel cast Colin Farrell, Brendan Gleeson, Barry Keoghan e Kerry Condon. La pellicola sarà presentata in anteprima alla 79ª Mostra del Cinema di Venezia il 5 settembre e arriverà nelle sale italiane il 2 febbraio 2023. Gli Spiriti dell’Isola – posterLa storia Ambientato su un’isola al ... Leggi su spettacolo.eu (Di venerdì 5 agosto 2022) Gli, diffuso il primoe il poster deldae interpretato da, Brendan Gleeson, Barry Keoghan e Kerry Condon Diffusi il primoe il poster de Glida. Nel cast, Brendan Gleeson, Barry Keoghan e Kerry Condon. La pellicola sarà presentata in anteprima alla 79ª Mostra del Cinema di Venezia il 5 settembre e arriverà nelle sale italiane il 2 febbraio 2023. Gli– posterLa storia Ambientato su un’isola al ...

RBcasting : 'Gli spiriti dell'isola' (The Banshees of Inisherin), trailer e poster del nuovo film di Martin McDonagh, con Colin… - eleonely : @AndiNika9 Che siano maledetti e che la sventura li assalga, la pazzia li divori, gli spiriti maligni li tormentino per l'eternità. - Screenweek : #GliSpiritidellIsola Trailer italiano della commedia nera con #ColinFarrell e #BrendanGleeson in concorso a… - antoniodballaro : RT @civcatt: Il gesuita John W. O’Malley occupa un posto rilevante tra gli studiosi di #storia. Egli ci ricorda che «gli storici non sono s… - nitboon89 : RT @SearchlightIT: GLI SPIRITI DELL'ISOLA (THE BANSHEES OF INISHERIN) Un film di Martin McDonagh. Con Colin Farrell e Brendan Gleeson. In a… -