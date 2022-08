Gli scandali sessuali che scuotono l'hockey sport nazionale del Canada (Di venerdì 5 agosto 2022) AGI - Nonostante i recenti successi nel calcio, con la qualificazione per il Qatar dopo 36 anni di assenza dai mondiali, il Canada continua a considerare l'hockey su ghiaccio come il suo sport nazionale. Ecco perché una serie di scandali sessuali che hanno macchiato il passatempo preferito della nazione sta scatenando una bufera di polemiche su cui è intervenuto persino il premier, Justin Trudeau. Tutto è iniziato ad aprile, quando una 24enne ha denunciato hockey Canada sostenendo di esser stata violentata nell'estate 2018 da otto giocatori, alcuni dei quali della nazionale giovanile. I fatti sarebbero avvenuti una stanza d'albergo di London, in Ontario, dopo una cena per la raccolta fondi della fondazione hockey ... Leggi su agi (Di venerdì 5 agosto 2022) AGI - Nonostante i recenti successi nel calcio, con la qualificazione per il Qatar dopo 36 anni di assenza dai mondiali, ilcontinua a considerare l'su ghiaccio come il suo. Ecco perché una serie diche hanno macchiato il passatempo preferito della nazione sta scatenando una bufera di polemiche su cui è intervenuto persino il premier, Justin Trudeau. Tutto è iniziato ad aprile, quando una 24enne ha denunciatosostenendo di esser stata violentata nell'estate 2018 da otto giocatori, alcuni dei quali dellagiovanile. I fatti sarebbero avvenuti una stanza d'albergo di London, in Ontario, dopo una cena per la raccolta fondi della fondazione...

