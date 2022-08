Giusy Buscemi mamma, la prima foto di Elia Maria Michelini nato a luglio (Di venerdì 5 agosto 2022) Da un po’ di tempo non avevamo notizie da parte di Giusy Buscemi e in molti hanno capito che questa sua assenza fosse in realtà dovuta al parto ma la conferma è arrivata solo poco fa. Con la prima foto social di Elia Maria Michelini, Giusy Buscemi ha annunciato di aver partorito lo scorso 31 luglio per la sua gioia, quella del papà e dei suoi fratellini. La stessa attrice scrive: “Con grande gioia vi annunciamo che il 31 luglio, alle 23:00 é venuto alla luce Elia Maria Michelini!!! Che Dono immenso la Vita!E quante emozioni! I fratelli sono super felici..Da adesso partono giornate di latte, coccole e notti in bianco!”. Eccolo scatto postato poco ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 5 agosto 2022) Da un po’ di tempo non avevamo notizie da parte die in molti hanno capito che questa sua assenza fosse in realtà dovuta al parto ma la conferma è arrivata solo poco fa. Con lasocial diha annunciato di aver partorito lo scorso 31per la sua gioia, quella del papà e dei suoi fratellini. La stessa attrice scrive: “Con grande gioia vi annunciamo che il 31, alle 23:00 é venuto alla luce!!! Che Dono immenso la Vita!E quante emozioni! I fratelli sono super felici..Da adesso partono giornate di latte, coccole e notti in bianco!”. Eccolo scatto postato poco ...

