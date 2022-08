Giuseppe Radames Berté | chi era il padre di Loredana Berté e Mia Martini | “Era un mostro”

(Di venerdì 5 agosto 2022)è stato al centro di rapporti contraddittori conflittuali con le sue figlie, Mia, Leda e Olivia, in particolare, ildelle cantanti è scomparso nel 2017 all’età di 96.nacque nel 1921 a Villa San Giovanni (Reggio Calabria). Fece studi classici e diventò professore di latino e greco. Trasferitosi nelle Marche per motivi di lavoro, insegnando a lungo presso l’Istituto Magistrale “Alberico Gentili” nel comune di San Ginesio, per poi diventare preside ad Ancona. Sua moglie, Maria Salvina Dato (1925–2003), nativa di Bagnara Calabra, dalla quale ebbe – oltre a ...

Il Sussidiario.net

Simon Boccanegra diVerdi messo in scena da Richard Jones nel 2024. Lohengrin con la regia di Damiano Michieletto nel 2025, primo incontro con Richard Wagner per il regista. Sono le ...Simon Boccanegra diVerdi messo in scena da Richard Jones nel 2024. Lohengrin con la regia di Damiano Michieletto nel 2025, primo incontro con Richard Wagner per il regista. Sono le ... Giuseppe Bertè, padre Mia Martini/ Loredana 'Mostro! Si toccava nella nostra stanza' Appuntamento giovedì alle 21 per la rassegna “La città come palcoscenico” con l’orchestra sinfonica dei Colli Morenici ...