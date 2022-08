Giulia e Alessia, il rimorso del padre “Non volevo farle uscire ma alla fine ho ceduto per sfinimento”, dice il padre (Di venerdì 5 agosto 2022) A cinque giorni dal decesso, si sono svolti i funerali di Giulia e Alessia Pisanu le due sorelle travolte da un treno alla stazione di Riccione. Il padre ha un grande rimorso. Sei giorni possono essere tanti oppure un soffio, dipende dai punti di vista ma soprattutto dipende da cosa accade in quel lasso di L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 5 agosto 2022) A cinque giorni dal decesso, si sono svolti i funerali diPisanu le due sorelle travolte da un trenostazione di Riccione. Ilha un grande. Sei giorni possono essere tanti oppure un soffio, dipende dai punti di vista ma soprattutto dipende da cosa accade in quel lasso di L'articolo proviene da Leggilo.org.

matteosalvinimi : Oggi l'ultimo drammatico saluto ad Alessia e Giulia nella chiesa di Castenaso (Bologna). Una preghiera per queste d… - Agenzia_Ansa : Commozione a Castenaso, in tanti a salutare Giulia e Alessia, le sorelle di 15 e 17 anni investite da un treno dome… - repubblica : Tragedia di Riccione, il monito ai funerali di Giulia e Alessia Pisano: 'Basta vociare, si sentono tutti maestri' - Alessia_celo : RT @mary_10_94: La bellezza di Giulia mi imbarazza, anche solo tramite le foto. Non so spiegarlo.. non riesco a trovarle un difetto! Ha dei… - Lega_Massa : RT @matteosalvinimi: Oggi l'ultimo drammatico saluto ad Alessia e Giulia nella chiesa di Castenaso (Bologna). Una preghiera per queste due… -