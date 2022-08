Giorgia Meloni boccia tutto: “Basta fondi, bonus e reddito di cittadinanza per i giovani” (Di venerdì 5 agosto 2022) Ospite ieri pomeriggio alla Versiliana a Marina di Pietrasanta (Lucca), Giorgia Meloni ha parlato a tutto campo, dicendo la sua sul rapporto con l’Ue, sulla patrimoniale, sulla concorrenza, fino a toccare il tema (molto sentito) delle donne in politica. Poi, la leader di FdI ha espresso la sua opinione sui giovani e su come poter fornire loro l’aiuto necessario in un momento storico così complesso. “Basta con fondi, bonus e reddito di cittadinanza per i giovani. Basta con questa visione paternalistica. Dobbiamo dare ai giovani una vita dignitosa, sono soggetti attivi che vanno coinvolti” ha spiegato. Una posizione, questa, che Giorgia Meloni aveva già ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) Ospite ieri pomeriggio alla Versiliana a Marina di Pietrasanta (Lucca),ha parlato acampo, dicendo la sua sul rapporto con l’Ue, sulla patrimoniale, sulla concorrenza, fino a toccare il tema (molto sentito) delle donne in politica. Poi, la leader di FdI ha espresso la sua opinione suie su come poter fornire loro l’aiuto necessario in un momento storico così complesso. “condiper icon questa visione paternalistica. Dobbiamo dare aiuna vita dignitosa, sono soggetti attivi che vanno coinvolti” ha spiegato. Una posizione, questa, cheaveva già ...

