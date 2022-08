Ginnastica artistica | l’Italia deve rinunciare a tanti specialisti agli Europei E verso le Olimpiadi 2024…

(Di venerdì 5 agosto 2022)si presenterà senzassimiormai imminenti2022 di. Molte stelle del settore maschile non saranno della partita a Monaco (Germania), dove la rassegna continentale andrà in scena dal 17 al 21 agosto. Pesano in particolar modo quattro forfait, che renderanno la spedizione tricolore un po’ spuntata. Marco Lodadio ha avuto un infortunio al bicipite brachiale sinistro e non potrà andare a caccia della medanelli. Stesso discorso per Salvatore Maresca, che ha rimediato un infortunio qualche mese fa durante un riscaldamento in Serie A e sta proseguendo la sua riabilitazionearti inferiori. La nostra Nazionale perde i suoi anellisti di riferimento, ...

Coninews : Quattro medaglie #ItaliaTeam alle finali di specialità della ginnastica artistica ?? ?? July Marano al corpo libero… - Coninews : RICKY E ARY ? Spettacolare prova di Riccardo #Villa e Arianna #Grillo medaglia d’oro ?? nel mixed pairs di ginnasti… - sborrognini : mi manca fare ginnastica artistica ma non ci tornerei manco morta - Jljsco : @notengas_miedo_ Mi è sempre piaciuta la ginnastica artistica - Nicola89144151 : Tuffi, Tuffi Grandi Altezze, Ginnastica Artistica, Nuoto di Fondo, Ciclismo su Pista (1° parte) -

OA Sport

Marco Lodadio non parteciperà agli Europei 2022 di. L'atletico romano non è infatti nella lista degli atleti convocati dal DT Giuseppe Cocciaro per un collegiale di preparazione alla rassegna continentale (a Milano, dal 7 al 14 ...... la palestra di pesistica " Pierino Creux " di via Volontari del Sangue (la concessione scadrà il 31 dicembre 2025), la palestra didi via Volontari del Sangue 8 (scadenza 28 ... Ginnastica artistica, Europei 2022: l'Italia coltiva un sogno per la prova a squadre femminile. Ma la Gran Bretagna... La Ginnastica Meda torna a sognare con Davide Oppizzio: l'atleta è rientrato dalla Slovacchia con due medaglie, una d'oro e una di bronzo.GINNASTICA ARTISTICA - Vanessa Ferrari non sarà presente agli Europei di agosto e nemmeno ai Mondiali di inizio autunno.