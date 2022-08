Giappone | piogge torrenziali | 2 dispersi | 540mila evacuati

ninda1952 : RT @RaiNews: Il Giappone travolto dalle piogge torrenziali, il video. - Mikael2023 : Inondazioni in Giappone e scoppi del fiume a causa di forti piogge colpi... - dbgiovanna : RT @RaiNews: Il Giappone travolto dalle piogge torrenziali, il video. - ClaraPorta4 : RT @Kurosh_74: Piogge torrenziali hanno sferzato le regioni del Centro e del Nord/Est del #Giappone centrale durante la notte, fino a giove… - Kurosh_74 : Piogge torrenziali hanno sferzato le regioni del Centro e del Nord/Est del #Giappone centrale durante la notte, fin… -

torrenziali continuano a imperversare nelcentrale, con smottamenti e frane previste quest'oggi in numerose regioni, già battute dalle precipitazioni costanti riversatesi nelle ultime ...torrenziali in ampie aree delcentrale, con ordini di evacuazione per oltre 100mila residenti, almeno due persone disperse e interruzioni dell'energia elettrica e degli ...Piogge torrenziali continuano a imperversare nel Giappone centrale, con smottamenti e frane previste quest'oggi in numerose regioni, già battute dalle precipitazioni costanti riversatesi nelle ultime ...(LaPresse) Piogge torrenziali in Giappone hanno provocato lo straripamento di fiumi che hanno invaso strade e abitazioni. Nella prefettura di Yamagata il ...