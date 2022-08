Gianni Sperti | la foto più unica che rara insieme ai suoi uomini | belli è dire poco

Leggi su altranotizia

(Di venerdì 5 agosto 2022)ha condiviso inaspettatamente coi fan unache lo ritraea tutti i fratelli al completo. Il noto opinionista ha conquistato il pubblico fino daiesordi come ballerino. Un uomo che non si è mai risparmiato in nessuno dei ruoli che ha ricoperto.-Altranotizia (fonte: Google)è un volto fisso die Donne da molti anni e la sua presenza è essenziale all’interno del dating show Mediaset. Ha un seguito di fan davvero numeroso che lo segue in TV e sui social. Condivide spesso momenti della sua quotidianità anche se ha sempre mantenuto un certo riserbo riguardo la sua vita privata. Ha deciso di condividere un momento in famiglia mostrando i...