Gf Vip7 | Giovanni Ciacci nella casa con l' Aids | Mediaset lo ha vietato

(Di venerdì 5 agosto 2022) Nel corso di una lunga intervista, Alfonso Signorini, conduttore il Grande Fratello Vip, spiega le difficili trattative per portaretrasmissione. Ladel Grande Fratello vip al suo primo ospite: si tratta di, celebre costumista, che non ancora entratoma già fa parlare di sé. Nel corso di una recente intervista rilasciata a Chi, il primo concorrente del Grande Fratello Vip ha confessato di essere sieropositivo. Ha raccontato inoltre di quanto questa malattia possa trasformarsi rapidamente in uno stigma sociale. Il costumista è perfino venuto a conoscenza del fatto che è una sua collega lo volesse fuori da certi meccanismi televisivi. Ad ogni modo,ha avuto un gran coraggio a ...

Ciacci primo concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 7. Lo rivela lui al settimanale Chi L'opinionista tv ed esperto di moda che per molti anni lo abbiamo visto nella trasmissione di ...... condotto da Simona Ventura assieme aTerzi, il Direttore di Chi ha dato qualche indizio ...in questi mesi ma arrivano varie smentite per cui vi diciamo chi NON CI SARA' nel cast del GF: I ...