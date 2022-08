Gesti in Windows 11 | su touch screen o touchpad del portatile

Leggi su navigaweb

(Di venerdì 5 agosto 2022) Sui moderni PC con11 possiamo utilizzare fin da subito le gesture sugli schermi(dove disponibili) e suipad tradizionali, così da ridurre la dipendenza dal mouse e aumentare la produttività quotidiana consemplici da memorizzare e da ricordare, in particolare se utilizziamo spesso ilpad per passare da una finestra all'altra o per compiere determinate azioni. Nella guida che segue abbiamo elencato tutte le gesture di11 compatibili con ipad e con gli schermi. Sulla carta tutti ipad prodotti dopo il 2007 dovrebbero essere compatibili con le gesture offerte da11, così come tutti gli schermi(al momento in cui ...