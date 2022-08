Gesesa annuncia nuove riduzioni d’acqua notturne a Frasso e Sant’Agata

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 5 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDalla: “Comunichiamo che a causa di una ulteriore riduzione delle portate delle fonti endogene e da un eccessivo assorbimento in distribuzione e per il mancato supporto supplementare per guasto comunicato questa mattina da Alto Calore Servizi, saremo costretti, ad effettuare la chiusura notturna per i comuni diTelesino ede’ Goti. Per il Comune diTelesino questa sera 5 agosto e domani sera 6 agosto la chiusura notturna sarà dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del mattino successivo, nelle seguenti zone: Contrada Murto Centro Urbano Per il Comune dide’ Goti, il servizio idrico sarà sospeso dalle ore 23:30 e fino alle ore 05:00 del mattino successivo questa sera 05 agosto e fino a lunedì 08 agosto, per permettere il recupero di un ...