GdS – Napoli | Petagna al centro del mercato | la Lazio si informa | cosa manca col Monza | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 5 agosto 2022) 2022-08-05 10:59:53 L’autorevole Gazzetta: Andreanon si cura troppo del. Si allena duramente, sorride e si diverte, insieme ai compagni con cui ha condiviso molti momenti in questi anni, precisamente 68 partite ufficiali in tutte le competizioni. Ieri, in amichevole contro il Girona, l’ha pure messa, di mancino, a incrociare. GLI SCENARI – Buona forma fisica, la testa giusta, le orecchie tappate per non distrarsi dalla preparazione. Ma la verità è che ilincombe eè uno dei nomi più discussi delle ultime settimane.o non? Oppure ancora l’azzurro di? La verità è che nel giro di due settimane può muoversi qualdi davvero concreto. FATTORE GALLIANI – ...