Gaza | chi era al-Jabari | il comandante della Jihad ucciso da Israele

(Adnkronos) – Tayseer al-Jabari, il comandante della Jihad islamica ucciso in un bombardamento di Israele su un appartamento nella Striscia di Gaza, era responsabile dell'arsenale missilistico del gruppo terroristico ed era il principale coordinatore del gruppo con Hamas. Jabari aveva preso il posto di Baha Abu Al-Ata, un altro comandante della Jihad, ucciso da Israele in un raid simile nel novembre 2019. Cinquant'anni, è stato membro della Jihad islamica per decenni, scalando i ranghi del gruppo. Secondo quanto scrive il Jerusalem Post, sarebbe stato coinvolto nella pianificazione di importanti attacchi contro ...

