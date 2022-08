Francesco Totti a Sabaudia tra autografi e giochi in acqua con la figlia Isabel | ecco come trascorre la sua prima estate senza Ilary Blasi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 agosto 2022)torna a(LT) per le vacanze, ma questa volta è da solo. L’ormai ex moglie,, sarebbe infatti partita per la montagna insieme alle sorelle Melory e Silvia.stando lui lada papà-separato? A rivelarlo nei dettagli è Repubblica. ‘Il Pupone’ non si è visto molto in città, bensì avrebbe scelto di fare una grande spesa al supermercato poco fuori dal centro abitato: “Si vede che non ha voglia di uscire“, scrivono i giornali. “Non è cambiato nulla, continua a frequentare gli stessi amici di sempre”, ha assicurato una delle persone a lui più vicine a. “non si è vista, lo scorso anno era venuta un paio di volte per il cappuccino”, ha ...