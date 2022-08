Francesco incontra un emissario di Kirill | sullo sfondo l' incontro tra il Papa e il Patriarca a settembre

(Di venerdì 5 agosto 2022) Un segnale di distensione, anche per quello che la chiesa ortodossa russa non fa (e potrebbe fare) per far cessare il conflitto dell'Ucraina.ha ricevuto il metropolita Antonij di ...

vaticannews_it : ???? Il #Papa incontra il clero, prega alla tomba di San Francesco de Laval. Chiede perdono per le vittime di abusi;… - globalistIT : - COMUNECERVIA : ???? Prosegue la rassegna 'Cervia Incontra', dopo l’appuntamento di questa sera con Pierluigi Pardo e Arrigo Sacchi,… - lillidamicis : Una delegazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto ha incontrato il Sindaco Rinaldo Melucci a Pala… - Chini_Francesco : RT @JamesLucasIT: Giornataccia? Ecco un cerbiatto che incontra un cucciolo di essere umano. -

Sia Papache il patriarca Kirill - che più volte ha legittimato l'invasione dell' Ucraina da parte della Russia presentandola nei suoi sermoni come una battaglia "di portata metafisica" ...Con grande emozione, il piccolo Marcello,il bambino 'vero' di Roma Citta' Apertaa' Nato a ...prima Alberto Crespi lo aveva voluto nel docu - film 'Voi siete qui' con la regia di...Papa Francesco ha ricevuto il metropolita Antonij di Volokolamsk. Si tratta del primo incontro in Vaticano per il nuovo direttore dell'Ufficio per le relazioni estere del Patriarcato di Mosca. Il nume ...Papa Francesco ha incontrato in Vaticano un rappresentante di Kirill, il metropolita Antonio di Volokolamsk. Prossimamente dovrebbe incontrare Kirill ...