Forza Italia? Il centro del centrodestra. L'agenda economica di Cattaneo (Di venerdì 5 agosto 2022) Niente nuove tasse, ma uno sforzo per la crescita del Pil, dice a Formiche.net l'on. di Forza Italia Alessandro Cattaneo, responsabile dei dipartimenti del partito. L'occasione è un ragionamento sul merito dei provvedimenti economici da attuare, dopo che il premier Mario Draghi ha ammonito sui rischi che nel breve periodo attendono l'Italia. Draghi vede nubi all'orizzonte: quale la ricetta economica del centrodestra per diradarle? Questo è il momento di sostenere la crescita: lo abbiamo detto durante l'esperienza di governo e soprattutto quando abbiamo discusso dei provvedimenti economici, personalmente ho seguito in particolare la delega fiscale. L'unico obiettivo deve essere la crescita del Pil. Se il Pil cresce, abbiamo posti di lavoro, diamo una risposta all'inflazione, mettiamo in ...

