Fortnite Stagione 3: Come completare le Sfide della Settimana 9 (Di venerdì 5 agosto 2022) La Settimana 9 della Stagione 3 del Capitolo 3 di Fortnite è arrivata con nuove Sfide da completare, le quali vi permetteranno di accumulare punti esperienza indispensabili per livellare nel Pass Battaglia. Come sempre a seguire vi riportiamo la Guida Completa per terminare tutte le Sfide. Ottieni scudi mentre usi un’emote La sfida in questione può essere completata in molteplici modi, potete usare le Klombacche, i barili di Slurp oppure i funghi, mentre ricaricate lo scudo dovete usare una qualsiasi emote, assicuratevi di farlo mentre lo scudo è in fase di carica. Infliggi danni agli avversari mentre monti un Lupo o Cinghiale Sfida piuttosto semplice, vi basterà cavalcare un lupo o cinghiale e fare danni a qualcuno, se vi recate a Nord, ... Leggi su gamerbrain (Di venerdì 5 agosto 2022) La3 del Capitolo 3 diè arrivata con nuoveda, le quali vi permetteranno di accumulare punti esperienza indispensabili per livellare nel Pass Battaglia.sempre a seguire vi riportiamo la Guida Completa per terminare tutte le. Ottieni scudi mentre usi un’emote La sfida in questione può essere completata in molteplici modi, potete usare le Klombacche, i barili di Slurp oppure i funghi, mentre ricaricate lo scudo dovete usare una qualsiasi emote, assicuratevi di farlo mentre lo scudo è in fase di carica. Infliggi danni agli avversari mentre monti un Lupo o Cinghiale Sfida piuttosto semplice, vi basterà cavalcare un lupo o cinghiale e fare danni a qualcuno, se vi recate a Nord, ...

