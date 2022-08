Foggia e la festa della Madonna dei Sette Veli: viaggio tra riti e antiche tradizioni del Ferragosto (Di venerdì 5 agosto 2022) Foggia – Tre fiammelle che galleggiavano su un lago. Sulla riva, dei buoi inginocchiati. E’ questa la scena a cui parteciparono alcuni pastori, poco meno di mille anni fa, nel luogo dove oggi sorge la città di Foggia. Un vero e proprio prodigio secondo la tradizione: sotto quelle tre fiammelle galleggianti (che tuttora sono raffigurate nello stemma del Comune), avvolto in Sette drappi, quei pastori trovarono un quadro raffigurante la Vergine Maria con in braccio un Bambinello. Un’immagine antica (da qui il nome Iconavetere), tratta in salvo dalle acque in quel torrido 13 agosto di dieci secoli fa, che fu da subito oggetto di venerazione tanto che attorno al luogo dell’apparizione vennero pian piano costruite case e abitazioni, fino a diventare quella che nel medioevo era chiamata la città di Santa Maria de Fovea. Il lago è oramai ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 5 agosto 2022)– Tre fiammelle che galleggiavano su un lago. Sulla riva, dei buoi inginocchiati. E’ questa la scena a cui parteciparono alcuni pastori, poco meno di mille anni fa, nel luogo dove oggi sorge la città di. Un vero e proprio prodigio secondo la tradizione: sotto quelle tre fiammelle galleggianti (che tuttora sono raffigurate nello stemma del Comune), avvolto indrappi, quei pastori trovarono un quadro raffigurante la Vergine Maria con in braccio un Bambinello. Un’immagine antica (da qui il nome Iconavetere), tratta in salvo dalle acque in quel torrido 13 agosto di dieci secoli fa, che fu da subito oggetto di venerazione tanto che attorno al luogo dell’apparizione vennero pian piano costruite case e abitazioni, fino a diventare quella che nel medioevo era chiamata la città di Santa Maria de Fovea. Il lago è oramai ...

