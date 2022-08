Fiorentina, Milenkovic non si muove: adesso si tratta il rinnovo (Di venerdì 5 agosto 2022) Niente da fare per chi sperava di rinforzare la difesa con Nikola Milenkovic. Uno dei principali obiettivi di Juventus e Inter per completare il reparto arretrato infatti sembra essere definitivamente sfumato. Il club di Agnelli infatti aveva pensato al serbo per rimpiazzare Chiellini mentre i nerazzurri lo avrebbero voluto per prendere il posto di Ranocchia. La Fiorentina però ha deciso di togliere il difensore dal calciomercato, per consentire ad Italiano di lavorare con una rosa più competitiva di quella della scorsa stagione senza dover fare i conti con la cessione di un altro pilastro della squadra (dopo aver già rinforzato i bianconeri con Vlahovic lo scorso gennaio). Una scelta che – se confermata – consentirebbe di tirare un sospiro di sollievo anche ai tifosi viola, che da settimane convivono con lo spauracchio di vedere un altro giocatore ... Leggi su open.online (Di venerdì 5 agosto 2022) Niente da fare per chi sperava di rinforzare la difesa con Nikola. Uno dei principali obiettivi di Juventus e Inter per completare il reparto arretrato infatti sembra essere definitivamente sfumato. Il club di Agnelli infatti aveva pensato al serbo per rimpiazzare Chiellini mentre i nerazzurri lo avrebbero voluto per prendere il posto di Ranocchia. Laperò ha deciso di togliere il difensore dal calciomercato, per consentire ad Italiano di lavorare con una rosa più competitiva di quella della scorsa stagione senza dover fare i conti con la cessione di un altro pilastro della squadra (dopo aver già rinforzato i bianconeri con Vlahovic lo scorso gennaio). Una scelta che – se confermata – consentirebbe di tirare un sospiro di sollievo anche ai tifosi viola, che da settimane convivono con lo spauracchio di vedere un altro giocatore ...

