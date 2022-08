Festa grande in casa Jacobs: Kane viene rieletto sindaco! (Di venerdì 5 agosto 2022) Kane è una delle leggende viventi del wrestling. Dopo una decorosa carriera all’interno del quadrato, Jacobs si è dedicato alla vita da politico vincendo le elezioni per diventare sindaco della città di Knox County. Bene, l’operato è stato apprezzato dai cittadini e nella giornata di oggi è stato riconfermato il secondo mandato con un distacco di oltre 4 mila voti ed un netto 63% vi votazioni favorevoli. Con un post su Twitter ha vouto rigraziare chi gli ha dato nuovamente fiducia. Big Red Politician “Grazie Knox County per avermi ridato l’opportunità di essere sindaco per la seconda volta. Sono grato del supporto che avete mostrato per me e la mia famiglia durante la campagna elettorale e daro’ il massimo per fare del mio meglio anche in questa occasione”. Leggi su zonawrestling (Di venerdì 5 agosto 2022)è una delle leggende viventi del wrestling. Dopo una decorosa carriera all’interno del quadrato,si è dedicato alla vita da politico vincendo le elezioni per diventare sindaco della città di Knox County. Bene, l’operato è stato apprezzato dai cittadini e nella giornata di oggi è stato riconfermato il secondo mandato con un distacco di oltre 4 mila voti ed un netto 63% vi votazioni favorevoli. Con un post su Twitter ha vouto rigraziare chi gli ha dato nuovamente fiducia. Big Red Politician “Grazie Knox County per avermi ridato l’opportunità di essere sindaco per la seconda volta. Sono grato del supporto che avete mostrato per me e la mia famiglia durante la campagna elettorale e daro’ il massimo per fare del mio meglio anche in questa occasione”.

