Festa del Cinema: nuovo logo ispirato alla Lupa Capitolina e premi intitolati a Vitti, Gassman, Tognazzi (Di venerdì 5 agosto 2022) La Festa del Cinema di Roma presenta il suo nuovo logo, ispirato alla Lupa Capitolina, che sarà anche il simbolo dei nuovi premi dedicati a Monica Vitti (attrici), Vittorio Gassman (attori) e Ugo Tognazzi (commedia) alla vigilia della diciassettesima edizione, che si svolgerà dal 13 al 23 ottobre 2022, la Festa del Cinema di Roma presenta il restyling del suo logo. La rinnovata identità visiva, firmata da The B. Agency, esalta i valori della maniFestazione e il suo legame con la Città Eterna: i segni tondeggianti del marchio che ha caratterizzato la Festa del Cinema a ... Leggi su spettacolo.eu (Di venerdì 5 agosto 2022) Ladeldi Roma presenta il suo, che sarà anche il simbolo dei nuovidedicati a Monica(attrici), Vittorio(attori) e Ugo(commedia)vigilia della diciassettesima edizione, che si svolgerà dal 13 al 23 ottobre 2022, ladeldi Roma presenta il restyling del suo. La rinnovata identità visiva, firmata da The B. Agency, esalta i valori della manizione e il suo legame con la Città Eterna: i segni tondeggianti del marchio che ha caratterizzato ladela ...

LaVeritaWeb : Il ministro agli alleati: «Non ci sono forze di Serie A e B». E diserta la Festa dell’Unità. - Pontifex_it : Nella festa di Sant’Ignazio di Loyola rivolgo un affettuoso saluto ai miei confratelli gesuiti, continuate a cammin… - lauraboldrini : Inginocchiate e bendate a mangiare banane che gli uomini tengono all’altezza del bacino. La gara mangiatrici di ba… - LauraMissori : @RoyDeVita @MonicaCirinna @LiciaRonzulli In alcuni stereotipi femminili,Pop corn finiti anche a me,vado a prenderne… - NicolKookie97 : RT @jmikrokosmosk: io però non vi capisco. eravamo tutti disperati il giorno del festa, c'era chi ipotizzava non li avremmo rivisti per mo… -