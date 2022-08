' Fattore R' | il Romagna Economic Forum torna a Cesena Fiera il 14 ottobre

(Di venerdì 5 agosto 2022) Roma, 5 ago. (Labitalia) - RiR, il. Gli effetti della guerra in Europa, il perdurare della pandemia, i rincari delle materie prime e la crisi politica: tutti temi mondiali e nazionali che 'rimbalzano' sulla, in un momento di confronto tra imprese, istituzioni e associazioni di categoria per delineare le strategie per la crescita del territorio, come sempre in chiave locale con lo sguardo aperto al contesto più ampio. Giunto alla sesta edizione, ilsarà ospitato avenerdì 14, promosso da, EY, Confindustriae Bper Banca, con la compartecipazione della Camera di commercio della ...

Ritorna Fattore R, il Romagna Economic Forum, e mai come questa volta se ne sente il bisogno. È l'attualità a dirlo tra effetti della guerra in Europa, il perdurare della pandemia, rincari delle materie prime e la crisi politica: tutti temi mondiali e nazionali che 'rimbalzano' sulla Romagna, in un momento di confronto tra imprese, istituzioni e associazioni di categoria per delineare le strategie per la crescita del territorio.