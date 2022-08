Fare il bagno col telefonino? Oggi si può!

Leggi su ilblogdigio

(Di venerdì 5 agosto 2022) Riprendere i momenti sott’acqua con il proprioè bellissimo e lo è soprattutto rivederli. Ma sfortunatamente non tutti i telefoni permettono di essere immersi nell’acqua e soprattutto non a grandi profondità. Quindi abbiamo diverse chances: o acquistiamo una go pro impermeabile, che permette difoto e video sott’acqua a altissima risoluzione e qualità. Il Blog di Giò.